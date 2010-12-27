В Петербурге вампиры призвали людей стать донорами

В Петербурге зомби и вампиры выпустили плакаты, чтобы призвать живых людей к донорству

При поддержке "Фонда Доноров" и театра миниатюр ИТМО в Петербурге к Хэллоуину провели акцию, в которой вампиры и зомби попросили горожан активнее сдавать кровь.

В акции с оригинальным называнием "Может только человек" активистами донорства выступили пугающие всех монстры – зомби, вампиры, приведения и скелеты. Они призвали людей быть человечнее и помогать спасать жизни, так как сами они этого сделать не могут.

Можно по-разному относиться к празднику Halloween. Но никто не отменит тот факт, что молодежи он нравится. И поэтому мы не смогли обойти праздник стороной, только постарались внести в него свой, особенный смысл. Помочь человеку может только человек. И даже если у кого-то есть противопоказания или другие ограничения к донорству, все равно можно быть полезным в развитии донорского движения, стать волонтером, например отмечает Юлия Усикова, специалист по работе с партнерами "Фонда Доноров".

Таким необычным образом "Фонд Доноров" напомнил петербуржцам, что помочь человеку может каждый желающий гражданин РФ, достигший совершеннолетия и весом не менее 50 кг, а также не имеющий противопоказаний к донации.

Фото: Мегабайт Медиа