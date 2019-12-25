В Петербурге от COVID-19 вакцинировали на дому более 3800 маломобильных горожан

Записаться на вакцинацию на дому можно в поликлинике по месту жительства. Окончательное решение о возможности вакцинации принимает участковый терапевт.

В Петербурге продолжается вакцинация маломобильных горожан на дому. С начала апреля этого года от коронавируса уже привились 3804 человека. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева 28 июля.

Для вакцинации горожан с ограниченными возможностями власти Петербурга сформировали 67 бригад. Они оснащены средствами индивидуальной защиты и специальными фармацевтическими термоконтейнерами для перевозки вакцины.

Согласно данным на 27 июля, с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 280 228 человека, из них 923 687 человек полностью завершили цикл вакцинации.

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