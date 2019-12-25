Вакцинацию от коронавируса прошли более 55 тыс. петербуржцев

Полный цикл вакцинации завершили 9,7 тысяч человек.

В пятницу, 29 января, глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что первый этап вакцинации от коронавируса прошли более 56 тысяч жителей Петербурга, а полный курс завершили уже 9,7 тысяч человек.

Планируется, что каждый день с начала февраля будут прививаться не менее 10 тысяч горожан. Так, за последнюю неделю число вакцинируемых увеличилось в полтора раза. По словам Лисовца, за вчерашний день вакцинировали более 7,7 тысяч человек, когда как неделю назад эта цифра составила порядка 3,5 тысяч.

На данный момент в Петербурге работают 89 точек вакцинации в больницах и пять на территориях частных клиник. На следующей неделе откроют еще пять.

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Фото: Piter.TV