В Петербурге в ванной едва не погибла годовалая дочь композитора

В Северной столице мать ушла по своим делам, оставив дочь одну в ванной: годовалая девочка едва не захлебнулась.

В северной части Петербурга врачи еле откачали годовалую девочку, которая почти захлебнулась водой в ванне. Малышку во время купания оставили одну в комнате. В результате ребенок чуть не утонул.

Инцидент произошел в половину двенадцатого 17 марта. Из квартиры на Выборгской набережной медики скорой помощи забрали пациентку, которая серьезно пострадала из-за небрежности родителей. Мать девочки ушла из ванной комнаты в тот момент, когда ее дочь купалась. За несколько минут отсутствия взрослого человека, малышка успела нахлебаться воды. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое. Она находится в отделении Педиатрической академии.

делом занимаются правоохранительные органы, Оперативники установили, что семья ребенка считается благополучной. Ребенок живет с 34-летней матерью и 53-летним отцом-композитором. Он пишет музыку с российским фильмам и сериалам. В частности, к “Тайная следствия”.

