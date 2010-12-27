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В Петербурге в ванной едва не погибла годовалая дочь композитора
Сегодня, 9:38
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lesjasap
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В Петербурге в ванной едва не погибла годовалая дочь композитора

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В Северной столице мать ушла по своим делам, оставив дочь одну в ванной: годовалая девочка едва не захлебнулась.

В северной части Петербурга врачи еле откачали годовалую девочку, которая почти захлебнулась водой в ванне. Малышку во время купания оставили одну в комнате. В результате ребенок чуть не утонул.

Инцидент произошел в половину двенадцатого 17 марта. Из квартиры на Выборгской набережной медики скорой помощи забрали пациентку, которая серьезно пострадала из-за небрежности родителей. Мать девочки ушла из ванной комнаты в тот момент, когда ее дочь купалась. За несколько минут отсутствия взрослого человека, малышка успела нахлебаться воды. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое. Она находится в отделении Педиатрической академии. 

делом занимаются правоохранительные органы, Оперативники установили, что семья ребенка считается благополучной. Ребенок живет с 34-летней матерью и 53-летним отцом-композитором. Он пишет музыку с российским фильмам и сериалам. В частности, к “Тайная следствия”. 
 

Теги: ванна , годовалый ребенок , дочь композитора , захлебнулась , происшествия спб , утонуа
Категории: Новости СПб Происшествия

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