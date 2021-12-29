В суд Петербурга поступил иск о ликвидации фонда "Сфера"*

Минюст считает, что устранить нарушения невозможно, поэтому фонд нужно ликвидировать.

Региональное управление Минюста РФ по Петербургу и области просит суд ликвидировать Благотворительный фонд социально-правовой помощи "Сфера"*. Куйбышевский районный суд зарегистрировал иск, сообщила 8 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ведомство хочет "укрепить законность и предупредить нарушения". По итогам проверки Минюст пришел к выводу, что деятельность организации ведется с множественными грубыми нарушениями, которые нельзя устранить. Под этой деятельностью имеется в виду помощь представителям ЛГБТ-сообщества и их близким. Истец считает, что фонд поддерживает ЛГБТ-движение в России и поддерживает их взгляды.

Вся деятельность "Сферы"* идет в разрез с государственной политикой, нацеленной на сохранение, преумножение и развитие человеческого капитала с учетом территориальной оседлости. говорится в сообщении.

Также упоминаются традиционные семейные ценности в части гендерной идентичности. Минюст просит ликвидировать организацию и исключить ее из ЕГРЮЛ.

Иск пока не принят к производству.

*Включен в реестр НКО, "выполняющих функции иностранного агента"

Фото: Piter.TV