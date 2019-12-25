В Петербурге выявили новый картель в сфере социального питания

На торгах объединились сразу четыре компании.

На петербургском рынке социального питания обнаружили новый картель, городское УФАС 27 апреля возбудило дело в отношении четырех компаний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В объединении на восьми закупках подозревают ООО "Компания Балтфуд", ООО "Вкус", ООО "Торгово-Закупочная База" и ООО "Сендо". Отмечается, что сумма начальных максимальных цен контрактов по организации соцпитания для бюджетных учреждений города превысила 59,7 миллионов рублей. В ходе проверки УФАС выяснило, что должностные лица упомянутых компаний одновременно числились в нескольких организациях и постоянно использовали e-mail переписку. Таким образом, организации нарушили Закон о защите конкуренции.

Дата и время заседания по рассмотрению дела о картеле сообщат позднее.

Примечательно, что большинство картелей, выявленных в Петербурге, связаны с рынком соцпитания.

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