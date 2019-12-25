Большинство картелей в Петербурге связаны с рынком соцпитания

В прошлом году УФАС выявило четыре сговора, в этом году – уже два новых.

Большинство картелей на торгах Петербурга связаны с рынком социального питания. Такие данные за 2019 год предоставила пресс-служба городского УФАС 23 апреля.

В минувшем году в городе выявили 20 картелей, 16 из которых превысили в общей сумме 50 миллионов рублей, в 2020 году выявлено уже 11 картелей. Большинство дел возбудили по статье Закона о защите конкуренции, поскольку организации отказываются конкурировать и сговариваются на торгах, чтобы поддерживать на них выгодные им цены. Рынок соцпитания притягивает большинство организаций: в течение прошлого года обнаружено четыре сговора, в этом году – уже два дела. Также среди раскрытых картелей были сговоры на рынке медицинских масок, организации детского отдыха, районного благоустройства и городских работ.

Отмечается, что в прошлом году нарушителям назначили штрафов на 57 миллионов рублей, из которых оплачено чуть больше 18 млн.

Не так давно в Петербурге выявили новый картель на рынке городского благоустройства.

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