В Петербурге в результате ссоры скончался пенсионер от ранений вилкой

В Петербурге местный житель во время пьяной ссоры убил своего гостя из Орла вилкой.

Вчера в районе 12 часов ночи в одном из домов на Загородном проспекте произошло убийство. В результате ссоры скончался пенсионер, как сообщает 78.ru.

Ссора произошла между хозяином квартиры и его гостем из города Орла. Мужчины вместе выпивали, когда между ними вспыхнул конфликт. В результате гость убил своего старшего товарища. Он нанес пенсионеру ранения в различные части тела вилкой.

Пострадавший пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте. Сейчас подозреваемый находится под арестом. Ведётся расследование по данному факту.