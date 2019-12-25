В Петербурге в понедельник начнут вакцинировать соцработников от коронавируса

В Северной столице соцработников начнут прививать от коронавируса. Об этом сообщается в новой информационной справке координационного совета по COVID-19.
Прививать соцработников начнут с понедельника, 21 декабря. Напомним, что прививка от COVID-19 бесплатная. Из резервного фонда города на закупку необходимых препаратов выделили еще более 321 млн рублей.
В Петербурге уже привились 33 тысячи горожан.
Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге коронавирусом заразились 3759 человек.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все