В Петербурге в понедельник начнут вакцинировать соцработников от коронавируса

Бесплатные лекарства уже получили более 33 тысяч петербуржцев.

В Северной столице соцработников начнут прививать от коронавируса. Об этом сообщается в новой информационной справке координационного совета по COVID-19.

Прививать соцработников начнут с понедельника, 21 декабря. Напомним, что прививка от COVID-19 бесплатная. Из резервного фонда города на закупку необходимых препаратов выделили еще более 321 млн рублей.

В Петербурге уже привились 33 тысячи горожан.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге коронавирусом заразились 3759 человек.

Фото: Piter.TV