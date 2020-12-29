В Петербурге в полицию доставили 10 депутатов МО "Смольнинское"

Они подозреваются в нарушении 121-го постановления городского правительства, которое предполагает запрет публичных мероприятий и массовых акций.

В Петербурге полицейские привезли в 76-е отделение депутатов муниципального совета округа Смольнинское за попытку провести заседание. Такую информацию "Интерфаксу" предоставил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Якобы они нарушили 121-е постановление городского правительства, которое предполагает запрет публичных мероприятий и массовых акций. Борис Вишневский, депутат ЗакСа

Он отметил, что муниципальный совет, в котором большинство оппозиционеров, находятся в конфликте с администрацией муниципалитета. Вишневский назвал незаконным действия администрации, которая издала распоряжение, где указано в какое время и в каком месте могут собираться муниципальные депутаты.

Я обратился к прокурору города с просьбой разобраться в ситуации. Выборы нового главы администрации тоже постоянно срываются. Борис Вишневский, депутат ЗакСа

Источник в правоохранительных органах уточнил, что никто депутатов не задерживал, их только привезли для разбирательств в связи с возможным нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Так как они не смогли провести собрание в своем помещении (было закрыто), они пошли в соседнее, где находится детское учреждение. Руководство не захотело их впустить и вызвало полицию. В отделение доставили 10 человек.

Накануне депутата Бориса Вишневского возмутила спешка в утверждении вице-губернаторов Петербурга.

Фото: Piter.tv