Однако очевидцы митинга все же увидели представителей движения в общей толпе.

В Петербурге в первомайской колонне прошли ЛГБТ активисты. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Утром 1 мая депутаты "Яблока" сообщали, что активистов ЛГБТ могут не пустить на первомайское шествие. Однако очевидцы митинга все же увидели представителей движения в общей толпе.

Молодые люди и девушки активно жестикулировали и шли с плакатами: "Красный, оранжевый, желтый, зеленый..."

Фото: Piter.TV