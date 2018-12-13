В Петербурге в первомайской колонне прошли ЛГБТ активисты. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.
Утром 1 мая депутаты "Яблока" сообщали, что активистов ЛГБТ могут не пустить на первомайское шествие. Однако очевидцы митинга все же увидели представителей движения в общей толпе.
Молодые люди и девушки активно жестикулировали и шли с плакатами: "Красный, оранжевый, желтый, зеленый..."
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 2 )
Почему их до сих пор не стерли как грязь?
Что с них возьмешь ,убогие люди.
какой труд и мир к этим извращенцам относится?