  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге в первомайской колонне прошли ЛГБТ-активисты
Сегодня, 12:42
945
alexandra08

В Петербурге в первомайской колонне прошли ЛГБТ-активисты

0 0

Однако очевидцы митинга все же увидели представителей движения в общей толпе.

В Петербурге в первомайской колонне прошли ЛГБТ активисты. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Утром 1 мая депутаты "Яблока" сообщали, что активистов ЛГБТ могут не пустить на первомайское шествие. Однако очевидцы митинга все же увидели представителей движения в общей толпе.

Молодые люди и девушки активно жестикулировали и шли с плакатами: "Красный, оранжевый, желтый, зеленый..."

Фото: Piter.TV

Теги: лгбт активисты, лгбт-движение, партия яблоко
Категории: Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 13:47

Почему их до сих пор не стерли как грязь?

Пожаловаться | Редактировать | Удалить | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 13:47

Что с них возьмешь ,убогие люди.

Пожаловаться | Редактировать | Удалить | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 15:19

какой труд и мир к этим извращенцам относится?

Пожаловаться | Редактировать | Удалить | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии