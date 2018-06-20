В Петербурге в параде Победы задействуют сотню единиц военной техники

Подготовка к главному весеннему параду уже началась.

В Петербурге уже начали готовиться к параду Победы. Сегодня, 31 марта стало известно, что в праздничном мероприятии примут участие около ста единиц военной техники.

Набирает ход подготовка к 9 мая на аэродромах в Ленобласти. В состав механизированной колонны войдут бронетранспортёры БТР-82А, пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК", пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Также на празднике представят анки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки "Мста-С". Во главе колонны пройдет известный танк Т-34-85.

Часть техники будет оснащена асфальтоходными башмаками и гусеничными лентами с резиновым ходом. Это нужно для безопасности петербургских дорог и брусчатки.