В Петербурге в память о начале операции "Искра" отключат фонари

Днём 12 января освещение включится в штатном режиме, с 16:35.

В Петербурге 12 января уличное освещение и художественная подсветка отключатся на 10 минут раньше запланированного времени. Около 380 тысяч светильников погаснут в 9:30 утра. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Акция приурочена к 80-й годовщине начала наступательной операции "Искра", результатом которой стал прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943 года. За семь январских дней во время наступления погибли около 70 тысяч солдат Советской армии.

Днём 12 января освещение включится в штатном режиме, с 16:35.

Петербуржцы смогут посетить экскурсии по Летнему и Михайловскому садам, посвящённые снятию блокады Ленинграда.

Фото: Piter.tv