В школах Петербурга открываются инженерные и спортивные классы для учеников.

В Санкт-Петербурге в 2025–2026 учебном году планируется запуск более 600 предпрофессиональных классов. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов во время визита в школу №80 Петроградского района вместе с помощником президента РФ Николаем Патрушевым.

В школе №80 появится инженерный класс, который создается в партнерстве с Морским техническим университетом. Кроме того, в образовательном учреждении функционирует новый спортивный комплекс.

Во время посещения школы обсуждались вопросы развития учебной и спортивной базы. Николай Патрушев отметил значимость комплексного образования, включающего изучение иностранных языков. Он также привел пример сотрудничества лицея №211 с волейбольным клубом "Зенит" и предложил рассмотреть возможность проведения аналогичных программ для учеников школы №80.

История школы №80 начинается в 1899 году, когда был создан Училищный дом имени Александра Пушкина. В 2024 году учебному заведению было возвращено историческое имя.

