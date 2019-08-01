В Петербурге в июле пройдет Международный фестиваль театров кукол

По словам организаторов Международного фестиваля театра кукол, Министерство культуры России разрешило проводить мероприятие ежегодно и каждый раз в новом городе. Дебют фестиваля пройдет в Петербурге, в Большом театре кукол (БТК).
По словам начальника отдела развития БТК Наталии Сергеевской, фестиваль может дать возможность развить кукольное искусство и культуру страны. Также фестиваль ставит перед собой задачу продвигать молодые таланты. Кроме того, Сергеевская отметила, что в Петербурге самое большое количество качественных кукольных театров и лучшая школа, где режиссеры учатся этому направлению.
Организаторы обещают зрителям "нестандартные приемы", ведь в постановках будут также участвовать гигантские фигуры.
В программе заявлено 17 представлений. Издание "Петербургский дневник" отмечает, что завтра петербуржцам покажут музыкальный спектакль-путешествие в творческий мир композитора "Чайковского". В последний день фестиваля покажут "Царевну-лягушку".
Ранее мы писали, что в Выборге начались работы по консервации исторического дома Говинга.
Фото: vk.com/btk_theatre
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все