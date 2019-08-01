В Петербурге в июле пройдет Международный фестиваль театров кукол

Начальник отдела развития Большого театра кукол Наталия Сергеевская считает, что Петербург может называться кукольной столицей страны.

По словам организаторов Международного фестиваля театра кукол, Министерство культуры России разрешило проводить мероприятие ежегодно и каждый раз в новом городе. Дебют фестиваля пройдет в Петербурге, в Большом театре кукол (БТК).

По словам начальника отдела развития БТК Наталии Сергеевской, фестиваль может дать возможность развить кукольное искусство и культуру страны. Также фестиваль ставит перед собой задачу продвигать молодые таланты. Кроме того, Сергеевская отметила, что в Петербурге самое большое количество качественных кукольных театров и лучшая школа, где режиссеры учатся этому направлению.

Организаторы обещают зрителям "нестандартные приемы", ведь в постановках будут также участвовать гигантские фигуры.

В программе заявлено 17 представлений. Издание "Петербургский дневник" отмечает, что завтра петербуржцам покажут музыкальный спектакль-путешествие в творческий мир композитора "Чайковского". В последний день фестиваля покажут "Царевну-лягушку".

Ранее мы писали, что в Выборге начались работы по консервации исторического дома Говинга.

Фото: vk.com/btk_theatre