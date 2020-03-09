В Выборге начались работы по консервации исторического дома Говинга

На реставрационные работы выделили почти 21 миллион рублей.

В историческом доме бывшего книготворца Говинга стартуют реставрационные, противоаварийные работы, передает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Дом расположен в Выборге, недавно по иску комитета по культуре было принято положительное решение, согласно которому суд обязал изъять объект у собственника. Собственник довел здание до крайне аварийного состояния. Сейчас власти ведут переговоры с владельцем о сумме компенсации за изъятый объект.

В здании, являющемся объектом культурного наследия, планируют провести противоаварийные и консервационные работы до конца октября.

Пятиэтажный Дом Говинга в стиле северного модерна построили в начале XX века по проекту архитектора Карла Хорд аф Сегерштадта.

Ранее мы писали, что в Выборге состоялся традиционный молодежный фестиваль "Энергия лета".

Фото: Suomen Joutsen / Википедия