В Петербурге в хорошие руки раздадут "масленичных" котов

Оранжевое настроение выставке зададут петербургские масленичные коты и кошки.

В Санкт-Петербурге 23 февраля состоится благотворительная акция под названием "Все оттенки кошачьего". В масленичную неделю организаторы подготовят пришедшим встречу с рыжими котами из приютов, которые еще не нашли своего хозяина.

Данная акция проходит каждый месяц. В февраля ее полностью посвятили празднованию Масленицы, поэтом главным цветом будет посвящена красно-рыжему цвету.

Поддержать своих братьев лохматых в "Республику кошек" придут известные рыжие коты северной столицы. На мероприятии будет известный эрмитажный кот Гоген и кот-музыкант Аристократ, который недавно выступил на сцене в Филармонии.

Также в 19:00 откроется персональная выставка художника Артура Молева под названием "Тайное становится явным". Организаторы напоминают, что 22 февраля в Республике котов состоится показ фильма "Город кошек".

На выставке будут ждать своего Человека два десятка одиноких рыжих котиков. Все они уже взрослые и, прошедшие через необходимые ветеринарные процедуры. И животные и их владельцы уйдут с памятными подарками.

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Фото: ВКонтакте