Артем Дзюба подарит капитанскую повязку самому юному болельщику Евро-2020

Ребенок получит подарок в рамках благотворительной акции, цель которой поддержать детей из социальных учреждений города, многодетных семей, а также из фондов "47 в игре" и "Звезды детям".

В субботу, 12 июня, стало известно, что капитан сборной России Артем Дзюба подарит свою повязку самому юному болельщику после матчей чемпионата в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе Оргкомитета ЕВРО-2020 в Петербурге, ребенок получит подарок в рамках благотворительной акции, которой занимается Российский футбольный союз (РФС) и организационный комитет российской части Евро-2020.

Акция призвана поддержать детей из социальных учреждений города, многодетных семей, а также из фондов "47 в игре" и "Звезды детям". Капитанскую повязку Дзюба передаст после финального свистка матча.

Помимо этого, болельщикам также подарят 160 билетов на четыре матча на стадионе "Санкт-Петербург", в числе которых места на две встречи с участием сборной России, с Бельгией и Финляндией.

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Фото: ВК / ФК "Зенит"