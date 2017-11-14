Находка века: в Петербурге в хлебе был запечён подшипник

В каком именно общепите произошёл инцидент не уточняется.

В Петербурге в одном из заведений общественного питания повара обнаружили подшипник в буханке хлеба "Столичный". Об этом сообщает в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Вот такой аппетитный и замечательный сюрприз был обнаружен нашими поварами в хлебе "Столичный ", который предполагался к обедам в общепите. Хлеб с подшипником. Сообщают авторы фотографии

Фотография неожиданной находки сразу создала ажиотаж в социальных сетях. Среди порядка сотни комментариев под снимком было предложено название как для подшипника – "кулинарный спиннер", так и для самого хлеба – "суровый челябинский". Также участники группы начали шутить: "Купи 5 батонов - собери машину", "А мне как раз такой нужен был для мотоцикла" и всё в таком духе.

По словам представителей Роспотребнадзора, информации о бракованной партии к ним не поступало.

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург