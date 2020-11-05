За февраль в ДТП в Петербурге погибли 12 человек, пострадали еще 359

Аварийность снизилась в сравнении с февралем прошлого года.

В минувшем феврале в Петербурге произошло 314 ДТП, 276 из которых произошли из-за нарушенных водителями правил дорожного движения. По данным ГИБДД, в авариях погибли 12 человек и пострадали 359 человек.

Отмечается, что в сравнении с февралем прошлого года аварийность снизилась: тогда произошло 509 ДТП, в которых пострадали 584 человек и погибли 14 человек. Также уменьшилось и число аварий из-за нарушений ПДД: в феврале 2020 года таких было 425.

В последний месяц зимы 2021 года городские комплексы фотовидеофиксации зафиксировали порядка 90 тысяч нарушений правил дорожного движения. Чаще всего автомобилисты нарушали скоростной режим, проезжали на красный сигнал светофора и неправильно парковались или останавливались. На данный момент в Петербурге работает около 320 стационарных, мобильных и передвижных комплексов, в текущем году к ним добавят еще 240 комплексов на 40 особо аварийных перекрестках.

Пешеход находится в тяжелом состоянии после ДТП на Юнтоловском проспекте.

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