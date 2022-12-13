В Петербурге в этом году не планируют пересмотр тарифов на коммунальные услуги

Тарифы, установленные с 1 декабря 2022 года, будут действовать 19 месяцев – до 1 июля 2024 года.

В этом году в Петербурге тарифы на коммунальные услуги останутся прежними. Об этом председатель Комитета по тарифам Алексей Малухин рассказал "Петербургскому дневнику".

Как отметил Малухин, в формировании тарифов важнейшее значение имеет инфляция. Тарифы индексируют ниже уровня инфляции на 30%. В 2022 году средний годовой рост инфляции составил 11,9%, а индексация тарифов – 8,5%.

Тарифы, установленные с 1 декабря 2022 года, будут действовать 19 месяцев – до 1 июля 2024 года.

Ранее для петербуржцев запустили онлайн-калькулятор проверки стоимости коммунальных услуг. Калькулятор позволяет любому петербуржцу проверить, может ли он рассчитывать на получение субсидии или компенсации от государства.

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