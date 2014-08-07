В Петербурге в два раза чаще начали вызывать скорую помощь

По словам Авербаха, количество вызовов выросло в два раза точно по сравнению с обычными периодами.

К инфекционному стационару Детской городской клинической больницы № 5 им. Н. Ф. Филатова выстроилась очередь машин скорой помощи 13 декабря. В городе распространяются острые респираторные инфекции на фоне ковида, эпидобстановка ухудшается. Об этом рассказал главврач частной скорой помощи Лев Авербах в беседе в "Невскими новостями".

По словам Авербаха, количество вызовов выросло в два раза точно по сравнению с обычными периодами. Большинство, с симптомами гриппа и ОРВИ. Особенно много вызовов к детям, судя по симптоматике, вирусы ОРВИ, гриппа и ковида смешались, рассказал врач.

В Детской городской клинической больнице № 5 ведется прием детей с острыми респираторными инфекциями. Ранее, 2 декабря, из-за вспышки заболеваемости было полностью запрещено посещение стационара.

Фото: Piter.tv

