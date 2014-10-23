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В Петербурге в четверг пройдут дожди
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В Петербурге в четверг пройдут дожди

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По словам синоптиков, ночью местами возможен слабый туман.

Петербуржцев ждет облачная прояснениями погода в четверг, 22 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Петербургу. 

По словам синоптиков, ночью местами возможен слабый туман. Днем ожидаются кратковременные дожди. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 6-8 градусов, в окрестностях – до 2 градусов. Днём воздух прогреется до 12-14 градусов. Атмосферное давление понизится до 765 миллиметров ртутного столба, что тем не менее выше нормы.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дожди, погода, температура, туман
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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