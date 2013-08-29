В Петербурге в ближайшие часы начнется ледяной дождь

Режим погодной опасности продлили до 5 утра воскресенья.

Сегодня, 11 декабря, в ближайшее время начнется ледяной дождь в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В город пришло потепление, в связи с чем на дорогах образовалась гололедица. Водителям же советуют снизить в два-три раза интенсивность ваших разгонов, торможений и поворотов, и тогда проблем на скользкой дороге не будет. В гололед принято применять торможение двигателем, не выключая зажигание и передачу. Ездить по глубокому снегу необходимо без остановок и переключения передач, маневрировать на льду возможно, но очень аккуратно, не совершая резких движений.

Ранее на Piter.tv: в Ботсаду рассказали, как подготовить растения к зиме.

Фото: Pexels