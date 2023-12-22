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В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 17 февраля         
Сегодня, 13:44
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В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 17 февраля         

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В городе на Неве обещают мокрый снег и ледяной дождь.

В Петербурге в субботу, 17 февраля, обещают непогоду. Об этом предупредили жителей в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Суббота будет очень теплой и богатой на осадки.  В городе на Неве обещают мокрый снег и ледяной дождь. Подует ветер со скоростью до 18 м/с.

Как отметил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, надо ждать значительный перепад температуры воздуха. Возможен максимум по осадкам.

Ранее мы писали, что в Петербурге 16 февраля вечером возможны ледяные дожди.

Фото: Pxhere

Теги: ледяной дождь, мчс, прогноз погоды, ухудшение погодных условий
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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