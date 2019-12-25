В Петербурге увеличится количество складов

В четвертом квартале введут около 200 тыс. "квадратов" складской недвижимости.

За девять месяцев 2023 года в Петербурге ввели в эксплуатацию 171 429 тыс. квадратных метров. Это на 26% меньше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили аналитики компании Maris.

В прошлом году прирост был обеспечен в основном объектами built-to-suit, а в этом – спекулятивными. В четвертом квартале должны ввести порядка 200 тыс. "квадратов" складов. Из них 39% относятся к спекулятивным.

В случае, если девелоперы успеют сдать объекты в срок, совокупный объем нового спекулятивного предложения в 2,4 раза превысит показатели 2021 года.

Фото: Pxhere.com