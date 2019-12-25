На улице Комсомола появится арт-пространство на месте завода "Арсенал"

Предварительная дата открытия ― 2 апреля.

В корпусах бывшего завода "Арсенал" на Выборгской стороне появится арт-пространство в апреле 2021-го года. Об этом сообщило "ТАСС" со ссылкой на пресс-служба компании "Placebo/25", которая реализует проект.

Весной запустят концертный комплекс, пространства для событий, ночной клуб и фотостудии, а в 2022 году также появится фестивальная зона под открытым небом. Она будет вмещать 10 тыс. гостей. В зоне расположится фуд-маркет, барная улица, бьюти-блок и концепт-ритейл мебели и одежды.

Квартал назовут "Храмом оленя". Гости смогут прибывать в пространство по воде: один из выходов будет находиться у причала. Предварительная дата открытия ― 2 апреля.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Васильевском острове откроется идейный преемник "Голицын Лофта".

Фото: "Яндекс.Карты"