В Петербурге в День народного единства пройдет БДСМ-фестиваль

В Петербурге День народного единства получится не только патриотичным, но и очень горячим праздником. "Красный день календаря" совпал с крупнейшим в Северной столице БДСМ-фестивалем.

В Северной столице пройдет фестиваль для любителей бондажа, доминирования и шибари (искусство эротического связывания) RopeFest. По забавному стечению обстоятельств он совпал с каникулами в честь Дня народного единства. Более того, один из самых горячих дней программы RopeFest Peterburg выпал непосредственно на 4 ноября. Об этом стало известно Piter.TV от одного из участников вечеринки.

Эту информацию подтверждают и данные в официальной группе RopeFest в социальной сети "ВКонтакте". В программе на 4 ноября значатся спикеры и мастера бондажа из Франции, Чехии, Беларуси и России. Мастер-классы и показательные выступления по интимному связыванию пройдут с 12 часов дня до полуночи. В описании мероприятия говорится, что гости фестиваля сами смогут поучаствовать в эротических практиках на сцене.

Всем гостям и участникам хочу пожелать отлично провести вместе эти 4 дня и побольше интересного бондажа. Самое главное: фестиваль - это не только и не столько шоу на сцене, это прежде всего общение, знакомство, обмен опытом, бондажная активность. В этом году мы выделили на это еще больше времени, так что не давайте своим партнерам и веревкам быть без дела. Борис Мосафир, организатор фестиваля

Отметим, что ничего незаконного в подобных мероприятиях нет. Более того, по группе события понятно, что организаторы фестиваля не стали обыгрывать тему государственного праздника в своей программе.

Фото: RopeFest, VK