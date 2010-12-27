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Копию парусника "Полтава" спустят на воду в День города
Сегодня, 8:37
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nadiputintseva
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Копию парусника "Полтава" спустят на воду в День города

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Корабль восстанавливали 5 лет с помощью гравюр и архивных документов.

Ко Дню города, 27 мая, на воду спустят копию первого литейного корабля Балтийского флота "Полтава". Как сообщает канал "Санкт-Петербург", сейчас в Лахте идут последние приготовления.

Корпус корабля заложили 5 лет назад. Специалисты восстанавливали парусник  ХVIII почти в слепую, пользуясь гравюрой и архивными документами. Оригинал 54-пушечного корабля был спущен на воду  в 1712 году при личном участии Петра I.

Конструкторам предстояло воссоздать не только подлинный облик, но и элементы облицовки и декорирования. Работы были выполнены по гравюре художника Пикарта. Самой сложной задачей было совместить все исторические детали и при этом сделать так, чтобы "Полтава" соответствовала  современной техники безопасности.

Копию парусника запустят в День города. После этого "Полтава" должна стать центром большого современного интерактивного музейного комплекса.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в День города в Петербурге состоится Большой велопарад.

Теги: новости спб , парусник полтава
Категории: Новости СПб

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