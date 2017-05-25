В День города в Петербурге состоится Большой велопарад

Традиционно уже третье воскресенье мая любители велодвижения устраивают большой пробег.

В Петербурге 27 мая пройдет Большой велопарад. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает издание "Мойка 78". В этом году заезд совпал с Днем города.

Традиционно третье воскресенье мая любители велодвижения устраивают большой пробег. В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что в 10 часов утра велосипедисты соберутся на пересечении улицы Жуковского и Литейного проспекта. Старт намечен на 11 часов.

Участники преодолеют путь в 15 километров и доедут до парка 300-летия Петербурга. Там, после финиша, велосипедисты смогут подкрепиться и послушать музыку. Напомним, что в 2017 году в велопараде приняли участие 15 тысяч человек.

Фото: ВКонтакте / Большой велопарад, 27 мая.