Музыканты планируют сыграть самое массовое крещендо в истории.

Петербургские барабанщики намерены попасть в книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщил председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко.

Так, 26 мая, в день 316-летия Петербурга, на Невский проспекте 3 тысячи барабанщиков одновременно исполнят музыкальную композицию Таким образом музыканты сыграют самое массовое крещендо в истории.

Мы готовимся установить рекорд Гиннесса, собираемся привлечь максимальное количество барабанщиков. Книга рекордов Гиннесса мировая. Приедет специалист из Великобритании. Это будет беспрецедентное шоу, которое пройдёт от Гостиного двора до канала Грибоедова отметил Сухенко

Также в день города состоится большой велопарад, который также претендует на почетное место в книге рекордов. Известно, что пробег стартует с Лиговского проспекта и завершится в парке 300-летия Петербурга. После Дом национальностей проведет шествие от площади Белинского по Невскому проспекту до стрелки Васильевского острова.

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