В 2021 году в Петербурге родились более 55 тысяч малышей

Ключевой задачей прошлого года была помощь беременным, инфицированным коронавирусом.

В 2021 году в Петербурге родились 55 044 малышей. Об этомсообщил главный внештатный специалист акушер-гинеколог Комздрава Петербурга, руководитель клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава РФ Виталий Беженарь.

Он отметил, что ключевой задачей прошлого года была помощь беременным, инфицированным коронавирусом. В 2021 году по сравнению с 2020 количество инфицированных беременных выросло более чем в 2 раза.

Виталий Беженарь рассказал, что основной причиной трагедий у беременных является запоздалая госпитализация. От осложнения коронавируса погибла 21 беременная женщина.

Ранее стало известно, что беременным в Петербурге предложат бесплатно пройти неинвазивное пренатальное тестирование.

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