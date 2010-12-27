В Петербурге уже целый месяц не могут найти смотрителя маяка

Соискателю должно быть около 20-25 лет.

В Петербурге уже месяц ищут работников на маяк Толбухин, который находится в шести километрах от западной оконечности острова Котлин в Кронштадте. Об сообщили в официальной группе маяка.

В объявлении говорится, на должность начальника маяка ищут человека от 20 до 25 лет, с крепким здоровьем и средним техническим образованием. Зарплата составит 18-20 тысяч рублей, при этом государство обеспечит бесплатное питание.

Также руководство отметило, что работник может прибыть на остров вместе с семьей. В качестве жилья государство предоставит двухэтажный кирпичный дом на острове.

Отметитм, что на острове нет поликлиник и медсанчасти.

Фото: официальный сайт Маяк Толбухин, яндекс карты