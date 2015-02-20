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В Петербурге увеличилось число пациентов с коронавирусом
Сегодня, 20:32
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kraratau27

В Петербурге увеличилось число пациентов с коронавирусом

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Выросло и количество госпитализаций взрослых пациентов.

В эту субботу по сравнению с прошлой зарегистрированных случаев COVID-19 стало больше. Чаще стали увозить в больницу взрослых пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе города. 

Доля тяжелых больных в ковидных стационарах составляет 25%. Сейчас 217 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

Однако активно больных коронавирусом стало меньше. Тенденция на снижение распространения инфекции остается стабильной. 

На 21 февраля в Петербурге свободно 4156 коек, что составляет  почти 45% от общего числа. 

Ранее в Piter.tv сообщали, что Смольный опубликовал видео, в котором пошагово объяснили, как привиться от COVID-19.

Фото: Piter.tv

 

Теги: госпитализация, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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enavenov
Сегодня 21:11

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Заранее большое человеческое спaсибо.
 

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