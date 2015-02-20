В Петербурге увеличилось число пациентов с коронавирусом

Выросло и количество госпитализаций взрослых пациентов.

В эту субботу по сравнению с прошлой зарегистрированных случаев COVID-19 стало больше. Чаще стали увозить в больницу взрослых пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе города.

Доля тяжелых больных в ковидных стационарах составляет 25%. Сейчас 217 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

Однако активно больных коронавирусом стало меньше. Тенденция на снижение распространения инфекции остается стабильной.

На 21 февраля в Петербурге свободно 4156 коек, что составляет почти 45% от общего числа.

Ранее в Piter.tv сообщали, что Смольный опубликовал видео, в котором пошагово объяснили, как привиться от COVID-19.

Фото: Piter.tv