В Петербурге увеличилось число пациентов с коронавирусом

В эту субботу по сравнению с прошлой зарегистрированных случаев COVID-19 стало больше. Чаще стали увозить в больницу взрослых пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе города.
Доля тяжелых больных в ковидных стационарах составляет 25%. Сейчас 217 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.
Однако активно больных коронавирусом стало меньше. Тенденция на снижение распространения инфекции остается стабильной.
На 21 февраля в Петербурге свободно 4156 коек, что составляет почти 45% от общего числа.
Ранее в Piter.tv сообщали, что Смольный опубликовал видео, в котором пошагово объяснили, как привиться от COVID-19.
Фото: Piter.tv
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