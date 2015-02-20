Смольный опубликовал видео, в котором пошагово объяснили, как привиться от COVID-19

Теперь петербуржцы смогут посмотреть ролик, в котoром подробно рассказано, как вакцинироваться в городе. Его опубликовали 21 февраля на официальной странице комитета по здравоохранению в "ВКонтакте".
В сюжете понятно и детально рассказано, какие документы нужно предоставить для прививки, что заполнить в регистратуре, как пройти в кабинет. Горожане могуn подробно узнать из видео о процессе вакцинации и о ревакцинации.
Медbки напоминают, что перед процедурой необходимо собрать эпидемиологический и аллергологический анамнез. Пациент обязательно должен рассказать врачу о хронических забованиях и приеме препаратов.
Ранее в Piter.tv сообщали, что вакцину "КовиВак" испытают на пожилых и детях в апреле.
Фото: Piter.tv
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