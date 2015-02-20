  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смольный опубликовал видео, в котором пошагово объяснили, как привиться от COVID-19
Сегодня, 19:59
191
kraratau27

Смольный опубликовал видео, в котором пошагово объяснили, как привиться от COVID-19

0 0

Комитет по здравоохранению сделал видеоинструкцию о вакцинации и разместил ее на официальной странице "ВКонтакте".

Теперь петербуржцы смогут посмотреть ролик, в котoром подробно рассказано, как вакцинироваться в городе. Его опубликовали 21 февраля на официальной странице комитета по здравоохранению в "ВКонтакте".

В сюжете понятно и детально рассказано, какие документы нужно предоставить для прививки, что заполнить в регистратуре, как пройти в кабинет. Горожане могуn подробно узнать из видео о процессе вакцинации и о ревакцинации. 

Медbки напоминают, что перед процедурой необходимо собрать эпидемиологический и аллергологический анамнез. Пациент обязательно должен рассказать врачу о хронических забованиях и приеме препаратов.

Ранее в Piter.tv сообщали, что вакцину "КовиВак" испытают на пожилых и детях в апреле.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, петербург, прививка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
enavenov
Сегодня 21:11

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии