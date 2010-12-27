С марта в Петербурге увеличится количество экомобилей и экобоксов для опасных отходов

В Северной столице будет ездить семь машин по сбору экологически опасных отходов.

В Петербурге увеличилось количество экомобилей, которые забирают у людей опасные бытовые отходы. С начала 2018 года в Северной столице курсируют семь машин. В прошлом году их было всего две. Контракт по запуску расширенной программы экомобилей подписал Комитет по благоустройству.

Подробнее узнать о маршрутах спецтранспорта и времени курсирования автомобилей можно на ресурсе ecomobile.infoeco.ru. В каждом муниципалитете Северной столицы, а их в городе 111, будет организовано по две стоянки для экомобилей.

Вырастет число экологических боксов для сбора мусора - с 201 до 381 контейнера. Тары предназначены для выброса ртутных градусников, термометров, батареек и электросберегающих ламп. Большинство из баков располагаются у школ, детских учреждений, поликлиник, больниц и библиотек. Вывозят опасные отходы дважды в месяц.