В Петербурге увеличат количество электричек между городом и областью

Летний трафик значительно отличается от зимнего.

В ближайшее время в Петербурге планируют увеличить количество электричек. Об этом накануне в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил гендиректор "Северо-Западной пригородной пассажирской компании" Виталий Григорьев.

На данный момент количество электричек между городом и областью было сокращено из-за коронавируса, но вскоре часть из них вернется. Дело в том, что это необходимо для пассажиров, которые ездят из Ленобласти в Петербург на работу. Так, с 12 мая, в городе вновь стали работать промышленные предприятия.

Как рассказал Григорьев, наибольшее увеличение движение идет на Карельский перешеек. В компании отслеживают заполняемость транспорта и в соответствии с этим корректируют расписание.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на дороги Петербурга вернулись еще 16 маршруток.

Фото: Piter.TV