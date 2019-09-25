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На дороги Петербурга вернулись еще 16 маршруток
Сегодня, 8:50
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nastya960

На дороги Петербурга вернулись еще 16 маршруток

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Накануне возобновили работу 20 коммерческих маршрутов. 

Во вторник, 19 мая, по Петербургу начнут курсировать еще 16 коммерческих маршруток. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Автобусы будут ходить до станций метро "Волковская", "Владимирская", "Купчино",  "Ладожская", "Московская", "Новочеркасская", "Парнас", "Проспект Ветеранов", "Проспект Просвещения", "Сенная площадь", "Удельная", "Черная речка".

На маршруты вернуться следующие автобусы: № К-25, К-82, К-99, К-108, К-116, К-118, К-152, К-165, К-184, К-195, К-259, К-261, К-287, К-367, К-401 и К-425.  

Накануне возобновили работу 20 коммерческих маршрутов. 

Фото: Piter.TV

Теги: маршрутки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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