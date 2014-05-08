В Петербурге увеличат использование сжиженного природного газа на транспорте

Так, 87% автобусов будут использовать СПГ, а 13% - компримированный природный газ.

Во вторник, 17 мая, губернатор Петербурга Беглов и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве для расширения использования сжиженного природного газа в городе. Его будут применять в качестве моторного топлива до 2028 года, передают в пресс-службе Смольного.

Так, компания продолжит поставки газа, а город обеспечит рост газомоторного парка. В пресс-службе добавили, что коммерческие транспортные предприятия в этом году выпустят 2 794 автобуса на газе на городские магистрали. Из них 87% будут использовать СПГ, а 13% - компримированный природный газ.

Ранее мы писали, что во время "Ночи музеев" будут работать специальные автобусные маршруты. Все линии будут пересекаться на Исаакиевской площади для возможности совершить пересадку.

Фото: Piter.tv

