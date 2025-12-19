В Петербурге увековечили имя Петра I в Книге движения Вечно живые

В Санкт-Петербурге состоялась церемония внесения имени Петра I в Книгу памяти и славы общественного движения "Вечно живые", участие в мероприятии приняли представители старшего поколения и молодежи. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко.
Имя Петра I официально внесли в Книгу памяти и славы движения "Вечно живые" в Санкт-Петербурге. Запись была сделана в рамках памятной церемонии. Как сообщил вице-губернатор Игорь Потапенко в своем телеграм-канале, он лично поставил подпись под соответствующей записью. В мероприятии приняли участие ветераны, жители блокадного Ленинграда, военнослужащие, курсанты, студенты и школьники.
Во время церемонии блокадницам вручили цветы в знак уважения и признательности за перенесенные испытания. Участникам напомнили о значении исторической памяти и преемственности поколений.
По словам Потапенко, подобные мероприятия направлены на сохранение памяти о государственных деятелях и исторических фигурах, оказавших влияние на развитие страны.
Фото: Telegram/Игорь Потапенко
