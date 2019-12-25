В Петербурге установили прожиточный минимум выше федерального

Жители Северной столицы будут получать на 250 рублей больше.

В Петербурге установили новый прожиточный минимум. Теперь величина на душу населения составляет 11 тысяч 910 рублей 40 копеек. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

При этом у трудоспособных горожан прожиточный минимум оказался выше – 13 тысяч 73 рубля 80 копеек. У пенсионеров этот показатель держится на уровне 9 тысяч 664 рубля 10 копеек, у детей – 11 тысяч 607 рублей 5 копеек.

Стоит отметить, что прожиточный минимум в Петербурге на 250 рублей выше федерального. В России он составляет 11 тысяч 650 рублей в расчете на душу населения.

Ранее мы писали, что Смольный изменит критерии ежемесячных выплат на детей.

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