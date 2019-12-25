В Петербурге утвердили проект планировки обхода Красного Села

Правительство Петербурга утвердило проект планировки территории для размещения обхода Красного Села. Такое решение было принято сегодня, 25 мая, по итогам заседания, сообщила "Фонтанка.ру".
Проект предполагает, что попасть с Красносельского шоссе на Кингисеппского шоссе можно будет, минуя проспект Ленина в Красном Селе. Для этого придется построить новую магистраль в западном направлении и четыре путепровода. Протяженность составит 8,5 км. Дорога станет продолжением трассы А-180 "Нарва".
Владельцам земли, которая входит в зону строительства, выплатят 117 млн рублей.
Ранее власти Петербурга одобрили концепцию развития железнодорожного узла.
Фото: pixabay.com
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