В Петербурге утвердили адреса четырех новых гайд-парков

Власти не предоставили ни одной площадки в Центральном районе.

Врио губернатора утвердил адреса четырех новых гайд-парков в Санкт-Петербурге. Они предназначены для проведения акций без специального согласования.

Такое пространство для несанкционированных митингов появится на площади у Финляндского вокзала, в саду 9 января в Кировском районе, в Екатерининском парке в Адмиралтейском районе, а также в Пионерском парке, расположенном в Калининском районе Петербурга. Также отмечаются, что их новый статус вступит в силу после того, как их полностью оборудуют.

Несмотря на заявления общественных организаций, в центре города ни одной подобной площадки власти так и не предоставили. Напомним, ранее митинговать было разрешено только в саду 30-летия октября, в Удельном, Южно-Приморском и Полюстровском парке.

Видео: Piter.tv