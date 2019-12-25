Утром в среду Петербург встал в шестибалльные пробки

Центр, Петроградка и Васильевский остров стали самыми загруженными.

Утром в среду, 2 сентября, Петербург погрузился в шестибалльные пробки. Такую оценку ситуации на дорогах города дали интерактивные Яндекс.Карты.

Центр Петербурга традиционно стал самым загруженным с утра: главные проспекты и улицы в большинстве своем оказались окрашены в желтый цвет, красным покрылись часть Садовой улицы, Невского проспекта и набережной Обводного Канала, где быстрому движению машин помешало ДТП. Загруженными оказались дороги и у станции метро "Новочеркасская": Октябрьская набережная, Заневский проспект, а чуть подальше еще и Якорная улица.

Васильевский остров также с утра не смог похвастаться свободными зелеными дорогами: главные артерии острова – Малый, Средний и Большой проспекты, набережные Смоленки и Макарова и часть Университетской набережной были довольно сильно загружены транспортом. На Петроградке машины двигались медленно на Каменноостровском проспекте, Большой Пушкарской улице, Чкаловскому проспекту, проспекту Медиков и Большому проспекту П.С.

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Фото: скриншот Яндекс.Карты