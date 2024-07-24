В Петербурге устраняют аварию на водопроводе шесть зданий временно без воды.

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошла коммунальная авария, из-за которой шесть жилых домов временно остались без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
1 ноября в Приморском районе Петербурга на улице Сестрорецкой произошла утечка воды из колодца пожарного гидранта, подключённого к сети холодного водоснабжения диаметром 150 мм. Инцидент был зафиксирован около полудня.
По данным "Водоканала", специалисты оперативно локализовали вытекание к 13:45. После этого начались работы по ликвидации технологического нарушения. На период ремонтных мероприятий от подачи холодной воды отключены шесть зданий, расположенных в зоне аварии.
Предполагается, что восстановить водоснабжение удастся к 16:00. На месте работают аварийные службы предприятия, которые контролируют давление в сети и обеспечивают безопасность проведения ремонта.
Фото: freepik
