В Петербурге к 2020 году установят 8,5 тысяч видеокамер у парадных жилых домов

Тендер на установку выиграла компания “ЭР-Телеком Холдинг” .

Компания "ЭР-Телеком Холдинг" выиграла конкурс на установку видеодомофонов в Петербурге. Предприятие обошло "Ростелеком", предложив выполнить государственный заказ дешевле на 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщает "Коммерсант".

По договору компания обязана установить по городу на Неве 8,5 тысяч следящих видеоустройств. Сумма контракта составила 548,4 миллиона рублей. Камеры должны появиться в Колпинском, Московском, Петроградском, Калининском, Выборгском, Невском и Приморском районах. В пресс-службе Комитета по информационным технологиям и связи отметили, что к 2020 году по городу будет функционировать видеонаблюдение по 1875 адресам. Та же будет проведен бесплатный сигнал Wi-Fi.

Отметим, что до сегодняшнего момента в Северной столице вопросами уличного видеооборудования занимались только частные фирмы или управляющие компании. По мнению генерального директора "Рустелекома" Юрия Брюковина, то, что "Эр-Телеком Холдинг" получил заказ на 8,5 тысяч камер - капля в море по сравнению с общегородским масштабом.

Фото: Pixabay.com

