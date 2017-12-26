В Петербурге работает 1500 "умных" светофоров

Городские власти увеличат количество "умных" светофоров, определяющих нахождение пешеходов поблизости.

Власти Петербурга собираются установить на дорогах города “умные” светофоры. Устройства будут самостоятельно переключать сигнал с “красного” на “зеленый” при появлении пешехода.

В настоящее время на территории Северной столицы ведется адаптивная работа по внедрению данной технологии. Сообщается, что уже сейчас работают более полутора тысяч инновационных светофоров.

Отметим, что 15 января световое приспособление отметило 78-летний юбилей. Первый светофор был установлен в 1930 году на пересечении Невского и Литейного проспектов.