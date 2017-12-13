В Петербурге установят смарт-остановки общественного транспорта

В Смольном обсудили вопрос о размещении инновационных остановочных павильонов на маршрутах общественного транспорта.

В Петербурге до 2020 года будут размещены инновационные остановочные павильоны на маршрутах общественного транспорта. Этот вопрос 26 февраля обсуждали в Смольном под председательством вице-губернатора Игоря Албина.

На данный момент уже разработан и согласован с профильными органами власти внешний вид инновационных остановочных павильонов с возможными вариантами их информационно-технологического наполнения.

В общей сложности определено три типа оснащения павильонов. В них, в том числе, будут точки доступа к сети Wi-Fi, USB-розетки для подзарядки мобильных гаджетов, видеокамеры, информационные табло, оборудование по продлению и активации проездных билетов, а также информационно-справочная информация.

В 2018 году планируется разместить 23 новых павильона. А до 2020 года будет размещено 385 новых остановок общественного транспорта с павильонами ожидания.