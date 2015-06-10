Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Петербурге установят памятник жертвам политических репрессий
Сегодня, 20:43
0
IRINA_CHALKINA
124

В Петербурге установят памятник жертвам политических репрессий

0
 
 

Памятник установят у Головкина бастиона.

Вечером 23 августа, в Петербурге решили установить памятник жертвам политических репрессий. Об этом сообщил Город+.

На  заседании межведомственной рабочей группы по координации деятельности, которая как раз направлена на реализацию  концепций  государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий было решено установить памятник у Головкина бастиона. 

Напомним, что 5 сентября в городе пройдет акция, посвящённая жертвам красного террора. Шествие начнется в 19:00 на Троицкой площади, горожане возложат венки к Соловецкому камню, а затем проследуют к стене Головкина бастиона Петропавловской крепости.

Фото: Pixabay

Теги: жертвы репрессий , памятник жертвам политических репрессий
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5