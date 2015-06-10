В Петербурге установят памятник жертвам политических репрессий

Памятник установят у Головкина бастиона.

Вечером 23 августа, в Петербурге решили установить памятник жертвам политических репрессий. Об этом сообщил Город+.

На заседании межведомственной рабочей группы по координации деятельности, которая как раз направлена на реализацию концепций государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий было решено установить памятник у Головкина бастиона.

Напомним, что 5 сентября в городе пройдет акция, посвящённая жертвам красного террора. Шествие начнется в 19:00 на Троицкой площади, горожане возложат венки к Соловецкому камню, а затем проследуют к стене Головкина бастиона Петропавловской крепости.

Фото: Pixabay