  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:00
162
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Петербуржец запустил петарды около памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной

0 0

"Световое шоу" заметили около 19 часов.

Вечером 14-го февраля неизвестные бросили петарды около памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. Действия молодого человека попали на видео.

На кадрах видно, как петербуржец подходит к спуску к воде, что-то кидает вниз, а затем убегает. Спустя несколько минут появляются малиновые и синие вспышки и дым. 

Судя по кадрам, сфинксы не пострадали. Был бы нанесен какой-либо вред, пока не известно. 

Также сегодня на Воскресенской набережной прошла акция "Цепь солидарности и любви". Девушки держались за белую ленту и читали стихи Анны Ахматовой. 

Видео: Piter.TV

Теги: памятник жертвам политических репрессий, петарды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии