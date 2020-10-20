Петербуржец запустил петарды около памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной

"Световое шоу" заметили около 19 часов.

Вечером 14-го февраля неизвестные бросили петарды около памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. Действия молодого человека попали на видео.

На кадрах видно, как петербуржец подходит к спуску к воде, что-то кидает вниз, а затем убегает. Спустя несколько минут появляются малиновые и синие вспышки и дым.

Судя по кадрам, сфинксы не пострадали. Был бы нанесен какой-либо вред, пока не известно.

Также сегодня на Воскресенской набережной прошла акция "Цепь солидарности и любви". Девушки держались за белую ленту и читали стихи Анны Ахматовой.

Видео: Piter.TV